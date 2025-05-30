В РФ увеличилось число детей до 15 лет с ожирением - Мурашко
13:30 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно представленной Мурашко презентации, в возрастной группе 0-14 лет с 2018 по 2024 рост заболеваемости составил 36,1%, а первичная заболеваемость выросла на 18,8%. В группе 15-17 лет прирост составил 9,2%, а первичной заболеваемости 11,5%.
Кроме того, по приведенным им данным, в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с ожирением COSI с 2016 года обследовано более 1,3 миллиона детей.
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