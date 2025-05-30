0
0
2
НОВОСТИ

В РФ увеличилось число детей до 15 лет с ожирением - Мурашко

13:30 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост заболеваемости ожирением детей в возрастной группе до 15 лет с 2018-го по 2024 год в России составил 36,1%, в группе 15-17 лет показатель увеличился на 9,2%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава России в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева.

Согласно представленной Мурашко презентации, в возрастной группе 0-14 лет с 2018 по 2024 рост заболеваемости составил 36,1%, а первичная заболеваемость выросла на 18,8%. В группе 15-17 лет прирост составил 9,2%, а первичной заболеваемости 11,5%.

Кроме того, по приведенным им данным, в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с ожирением COSI с 2016 года обследовано более 1,3 миллиона детей.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 30.05.2025
К российским военнопленным ВСУ применяли американские методы пыток - доклад
0
103
12:34 30.05.2025
Представлен первый российский гибридный гоночный автомобиль
0
164
12:20 30.05.2025
Крупнейшим импортером российского сжиженного газа в ЕС является Польша - портал
0
184
12:10 30.05.2025
После массированной атаки ВСУ на Курск СК возбудил дело о теракте
0
193
11:55 30.05.2025
Путину доверяют более 80% россиян - ВЦИОМ
0
225
10:50 30.05.2025
К июню госдеп США планирует сократить почти 3,5 тыс. сотрудников - СМИ
0
282
10:40 30.05.2025
Политическая элита не слышит, что европейцы против приема Украины в ЕС - Орбан
0
323
09:30 30.05.2025
Материалы о бедах населения Донбасса блокировались западными СМИ - канадский журналист
0
438
09:20 30.05.2025
В попытке сорвать переговоры Украина и Запад исчерпали весь арсенал - эксперт
0
410
21:40 29.05.2025
Президент Сербии пообещал блокировать военные контракты с вероятностью отправки вооружений на Украину
0
820

Возврат к списку