15:20

Фото пресс-службы Сбера



В Уфе открылся кампус «Школы 21» – школы цифровых технологий от Сбера. Образовательный проект реализует Сбер совместно с правительством Республики Башкортостан. Кампус школы расположен на базе Геномного центра Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанкаи глава Республики Башкортостан

Помимо базовых программ «Школа 21» совместно с Геномным центром запустит образовательный трек по биоинформатике. Здесь будут готовить специалистов нового поколения, способных интегрировать биологические знания с современными вычислительными методами для решения сложнейших задач в биомедицине и науке. Выпускники смогут уверенно работать с геномными данными, проводить диагностику заболеваний, исследовать эволюционные процессы и создавать инновационные решения в области биоинформатики.

«Школа 21» в Уфе – уникальный кампус, такого нет нигде, – подчеркнул Герман Греф. – У проекта потрясающее соседство и партнерство с Геномным центром, Академией наук, университетом, известными исследователями в области геномики, и это создаст совершенно другой уровень образования. Башкортостан – регион с колоссальным научным и индустриальным потенциалом. Уверен, сюда будут приезжать учиться люди со всей страны. Здесь есть потрясающие ученые в области геномики – это станет базой для развития «Школы 21». Важно охватить все направления биоинженерии, и здесь в Уфе есть все возможности для этого».

«Школа 21» будет готовить высококвалифицированных специалистов, инженеров, которые сформируют цифровую экономику региона. Именно они нужны бизнесу, – добавил Герман Греф. – Через несколько лет, уверен, здесь будет еще большая динамика и значительно увеличится количество компаний, которые захотят открыть свои офисы здесь. Запуск такого проекта стал возможным благодаря работе большой команды Сбера, «Школы 21» и республики. Каждый участник вложил свое сердце в этот кампус, благодаря чему здесь такая потрясающая энергетика».

«Школа 21» открывает возможности для всех, кто хочет войти в сферу цифровых технологий: здесь каждый может бесплатно получить практические навыки программирования, машинного обучения, работы с базами данных и сетями и многое другое. Эти знания помогут начать путь в сфере цифровых технологий, построить карьеру и стать востребованным цифровым инженером.

Возможность развиваться в перспективных ИТ-направлениях появится и у детей –на базе кампуса «Школы 21» будет открыто образовательное направление для детей 12-14 лет. Здесь они изучат программирование, интернет вещей и машинное обучение.

Образовательный процесс в детском направлении будет также построен по методике «равный равному». Участники будут самостоятельно работать над инженерными и ИТ-задачами, вместе со сверстниками разбирать сложные темы и помогать друг другу. Сопровождать обучение, направляя и поддерживая участников, будут наставники – педагоги дополнительного образования, инженеры и эксперты из сферы цифровых технологий. Такой формат обучения поможет лучше усвоить материал, развить критическое мышление и когнитивные навыки, а также умение работать в командах.

«Сначала мы создали необходимую инфраструктуру – открыли в нашем Межвузовском студенческом кампусе IQ-парк, Геномный центр, центр «Берлога». Мы также погрузили сюда просветительские структуры, – рассказал Радий Хабиров. – И в этой короне не хватало звездочки и бриллианта – «Школы 21». Это событие очень важно для молодежи, которой, в конечном итоге, предстоит определять будущее стратегическое развитие экономики. А в нашей республике – самое большое количество молодых людей в Приволжском федеральном округе. Уверен, что здесь они получат знания, которые в современном цифровом мире просто необходимы. Точно знаю, что это место станет площадкой для развития инновационного образования в республике».

Кампус «Школы 21» площадью почти 4,8 тыс. кв. м рассчитан на 408 рабочих станций. В нем оборудованы коворкинг-зоны, игровые пространства, кафе и терраса с живописным видом на реку Белую. Как и все кампусы школы, уфимский работает 24/7.

Среди участников первого «бассейна» (отборочных испытаний) 95% составляют жители Республики Башкортостан, также есть представители из Оренбургской, Московской, Челябинской областей и Пермского края. Первый отборочный «бассейн» проходят 369 человек. Средний возраст участников – 29 лет, 34% – девушки, 18% участников – студенты вузов, 50% никогда не пробовали программировать до поступления в «Школу 21» и пришли из таких сфер, как образование, энергетика, торговля, финансовый сектор и другие. Следующие «бассейны» начнутся 7 июля и 8 сентября 2025 года.