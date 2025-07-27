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НОВОСТИ

В результате атаки дронов в Волгоградской области нарушено питание контактной сети ж/д

09:30 27.07.2025 Источник: Интерфакс

Поезда задерживаются из-за атаки дрона на Волгоградскую область, повлекшей нарушение электропитания контактной сети железной дороги, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги. В связи с имеющимися задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Позднее Приволжская железная дорога сообщила о задержке двух поездов.

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