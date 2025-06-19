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Почта России внедрит в работу искусственный интеллект Сбера GigaChat

12:58 19.06.2025

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Фото пресс-службы Сбера
Сбер внедрит в работу Почты России технологии искусственного интеллекта (AI), об этом компании договорились на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и заместитель генерального директора Почта России Дмитрий Чудинов.

Проект призван автоматизировать процессы и усовершенствовать клиентский сервис почты. Компании проведут совместную работу по идентификации наиболее удачных кейсов для внедрения технологий. Запланирована совместная разработка, пилотирование и внедрение сценариев прикладного применения нейросетевой модели Сбера GigaChat для бизнеса.

Стороны также прорабатывают вопрос встраивания AI-сервисов по речевой аналитике во внутренние и внешние бизнес-процессы компании. В частности, речь идет об автоматизации обработки обращений, поступающих в контакт-центр. В проработке также находится вопрос использования AI/ML-моделей в логистике и инструментов для автоматизации процессов входящей и исходящей корреспонденции.

Отдельное внимание Почта России уделяет вопросу технологической независимости. Планируется пилотная эксплуатация отдельных компонентов на базе цифровой платформы Platform V, что включает в себя в том числе комплексное тестирование российских СУБД, операционных систем, сред разработки и других решений с целью оценки производительности платформы, эффективности производственных процессов ИТ-разработки, роста сервиса для внутреннего потребителя и рост качества обслуживания клиентов.

«Технологический стек Сбера, включающий платформенные решения и готовые инструменты генеративного искусственного интеллекта, поможет «Почте России» перейти на качественно иной уровень развития бизнеса, – уверен Андрей Белевцев. – Речь идет не столько об оптимизации процессов, сколько о фундаментальном преобразовании: повышении скорости обработки данных, улучшении качества логистических решений и предоставлении клиентам персонализированного сервиса. Уверен, что применение GigaChat станет ключевым фактором роста компании, ощутимым для каждого ее клиента уже в самое ближайшее время».

«Наша ключевая задача – сделать максимально прозрачный и эффективный сервис как для клиентов почты, так и внутри компании, – отметил Дмитрий Чудинов. – Благодаря использованию технологической экосистемы Сбербанка мы можем значительно повысить скорость нашей реакции на изменения, эффективность бизнес-процессов, качество оказываемых услуг и оценки клиентов. Для достижения поставленных целей мы уже используем модели машинного обучения, в том числе генеративные модели. Совместно с коллегами из Сбера мы планируем увеличить долю процессов, в которые будут встроены решения и инструменты на базе AI».

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