Песков: Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакие западные компании пока не собираются возвращаться в Россию, надо исходить из того, что они и не будут пытаться это делать. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я считаю, что пока это не реалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать, исходить нам надо из этого, выстраивать нашу тактику и стратегию развития с учетом вот этого статуса-кво», — сказал представитель Кремля.