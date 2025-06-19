Песков: Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются
22:45 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никакие западные компании пока не собираются возвращаться в Россию, надо исходить из того, что они и не будут пытаться это делать. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я считаю, что пока это не реалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать, исходить нам надо из этого, выстраивать нашу тактику и стратегию развития с учетом вот этого статуса-кво», — сказал представитель Кремля.
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