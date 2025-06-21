Протесты в Сербии нанесли вред образованию, тысячи студентов покинули страну — Вучич

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протестное движение, включая блокады университетов и массовые демонстрации, нанесло серьезный удар по системе образования.

По его словам, в результате дестабилизации из сербских высших учебных заведений уехали тысячи студентов, в основном в Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию. «Сегодня мы наблюдаем крупнейший исход в истории — больше, чем во время Второй и Первой мировых войн», — заявил он в эфире телеканала TV Prva.

«Не забывайте, что их программа (протестующих — прим. ТАСС) с самого начала и до сегодняшнего дня укладывается в несколько слов. В несколько слов, которые продвигали оппозиция и бывший режим. Организаторы блокад полностью это восприняли, а эти слова звучат так: „Сербия должна остановиться“. Вся их политика свелась к тому, что Сербия должна остановиться», — подчеркнул он.

По словам президента, протестующие хвастаются тем, какой ущерб нанесли своей собственной стране, и это невозможно принять нормальному человеку, который любит свою родину, подчеркнул глава государства. Он отметил, что участники протестов теперь открыто заявляют о планах устанавливать бетонные блоки на дорогах, разрушая транспортную инфраструктуру. По его оценке, действия протестующих могут нанести Сербии ущерб до 800 млн евро.

Он также подчеркнул, что государство избежало применения силы и сумело сохранить контроль. Вучич указал, что хочет избежать ситуации, при которой, «как в западных странах», против демонстрантов применяют силу. По его словам, полиция везде жестко разгоняет протестующих — не только в США, но и во Франции, Нидерландах, Германии.