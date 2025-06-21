Сбер разработал AI-помощника по кибербезопасности для бизнеса и граждан
15:58 21.06.2025
Вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь рассказал журналистам в кулуарах XXVIII Петербургского международного экономического форума об AI-помощнике по кибербезопасности, разработанном Сбером.
Защита информации, безопасность в интернете, цифровая приватность, законодательство в сфере информационной безопасности – во всех этих вопросах на уровне сертифицированного эксперта по кибербезопасности сможет помочь разобраться виртуальный AI-помощник по кибербезопасности. Официальный запуск планируется до конца года.
AI-помощник по кибербезопасности выявит признаки фишинга в электронных письмах и сообщениях. Расскажет, как распознать обман. Объяснит, как часто нужно менять пароли и как создать надежный пароль, который не взломают. Подскажет, что делать, если мошенникам все же удалось вас обмануть.
Бизнесу сервис поможет сформировать внутренние документы для обеспечения кибербезопасности, проанализировать риск-кейсы и потенциальные киберуязвимости, а также предложит эффективные решения и рекомендации по защитным мерам.
Чтобы получить помощь, достаточно будет ввести свой вопрос в окно поиска на базе AI-технологий Сбера.
«Объем знаний AI-помощника по кибербезопасности будет соответствовать уровню эксперта по кибербезопасности, который окончил профильное учебное заведение, способен сдать профессиональные экзамены по наиболее распространенным сертификациям CISSP, CISM, CISA, CEH и уже много лет работает в крупной компании в сфере кибербезопасности, – отметил Сергей Лебедь. – Наши эксперты системно обучали нейросеть знаниям и стандартам киберзащиты, российскому и международному законодательству, и мы продолжаем его обучение. С учетом сложнейшего ландшафта киберугроз, мощность и изобретательность которых постоянно растет, AI-ассистент cможет стать незаменимым помощником в защите как для бизнеса, так и для россиян. В Центре кибербезопасности Сбера (SOC) уже действует мультиагентный ИИ-помощник – он анализирует киберугрозы в реальном времени и моментально реагирует на инциденты кибербезопасности. Теперь такой инструмент сможет появится у каждого, причём абсолютно бесплатно».
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