Восемь украинских БПЛА уничтожено над Крымом — МО РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«2 июля с 08:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.