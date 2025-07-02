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НОВОСТИ

Восемь украинских БПЛА уничтожено над Крымом — МО РФ

11:20 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«2 июля с 08:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

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