География креативного экспорта Москвы охватывает практически весь мир — Собянин
12:42 24.07.2025
Результаты творческого труда московских производителей пользуются спросом не только в РФ, но и за рубежом. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в 2024 году на мегаполис пришлось 64% экспорта креативных индустрий России. «При этом география креативного экспорта столицы охватывает практически весь мир», - отметил градоначальник.
По его словам, город помогает креативному предпринимательству развивать московские бренды и продвигать их продукцию за границей. Например, Московский экспортный центр в 2024 году поддержал экспорт креативных индустрий на 1,2 млрд рублей, что в 15 раз больше, чем показатель 2023 года. Московские предприниматели могут при поддержке городских властей участвовать в международных выставках как в России, так и за границей. Также они могут представить свою продукцию горожанам и туристам в рамках проектов «Зима в Москве» и «Лето в Москве». Дважды в год в столице проводится Московская неделя моды, которую в марте посетили более 65 тыс. человек, а участники по итогам мероприятия заключили сотни контрактов.
С 28 августа по 2 сентября в столице состоится пятая Московская неделя моды, в которой также будут участвовать московские бренды. Основной площадкой станет парк «Зарядье». Дизайнеры планируют показать свои новые коллекции, обменяться опытом, обсудить мировые тренды и договориться о совместных проектах.
НОВОСТИ
- 14:00 24.07.2025
- Силы ПВО РФ сбили за сутки 217 украинских беспилотников самолетного типа
- 13:32 24.07.2025
- Конституция Филиппин не допустит возвращения американских военных баз — посол в США
- 13:20 24.07.2025
- Песков подчеркнул важность создания буферных зон с Украиной
- 13:05 24.07.2025
- РФ и Белоруссия ведут в рублях больше 90% расчетов — Мишустин
- 13:00 24.07.2025
- Делегация РФ вылетела из Стамбула в Москву — источник
- 12:54 24.07.2025
- Собянин: Завершена модернизация детской поликлиники в Восточном Измайлове
- 12:32 24.07.2025
- Киев по встрече лидеров ставит повозку впереди лошади, указал Песков
- 12:20 24.07.2025
- Мишустин признался, что он «не совсем ярый сторонник цифровизации»
- 12:05 24.07.2025
- Взаимодействие Китая и РФ не должно подвергаться чьему-либо воздействию — МИД КНР
- 12:00 24.07.2025
- В восьми регионах России задержаны девять россиян, призывавшие к убийствам военных — ФСБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать