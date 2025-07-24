География креативного экспорта Москвы охватывает практически весь мир — Собянин

12:42

Результаты творческого труда московских производителей пользуются спросом не только в РФ, но и за рубежом. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в 2024 году на мегаполис пришлось 64% экспорта креативных индустрий России. «При этом география креативного экспорта столицы охватывает практически весь мир», - отметил градоначальник.

По его словам, город помогает креативному предпринимательству развивать московские бренды и продвигать их продукцию за границей. Например, Московский экспортный центр в 2024 году поддержал экспорт креативных индустрий на 1,2 млрд рублей, что в 15 раз больше, чем показатель 2023 года. Московские предприниматели могут при поддержке городских властей участвовать в международных выставках как в России, так и за границей. Также они могут представить свою продукцию горожанам и туристам в рамках проектов «Зима в Москве» и «Лето в Москве». Дважды в год в столице проводится Московская неделя моды, которую в марте посетили более 65 тыс. человек, а участники по итогам мероприятия заключили сотни контрактов.

С 28 августа по 2 сентября в столице состоится пятая Московская неделя моды, в которой также будут участвовать московские бренды. Основной площадкой станет парк «Зарядье». Дизайнеры планируют показать свои новые коллекции, обменяться опытом, обсудить мировые тренды и договориться о совместных проектах.