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НОВОСТИ

На месте крушения Ан-24 в Амурский области работают почти 300 человек - МЧС

10:10 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб МЧС России продолжает работу на месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области, всего на месте происшествия привлечены почти 290 человек и около 40 единиц техники. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«Оперативный штаб МЧС России продолжает работу на месте авиакатастрофы. В Амурской области круглосуточно сотрудники ведомства оказывают помощь следственным органам в проведении поисковых и оперативно-следственных мероприятий. На месте организован полевой лагерь, развернут узел связи. Всего на месте происшествия работают 133 специалиста и 18 единиц техники, привлечены 287 человек и 38 единиц техники», — говорится в сообщении.

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