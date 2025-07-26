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В Саратове на месте взрыва газа в многоквартирном доме разобрана половина завалов - губернатор

10:00 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели разобрали половину завалов, образовавшихся после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове. Под завалами все еще могут оставаться люди, рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин телеканалу «Звезда».

«На сегодняшний момент спасательными службами произведено 50% разборки завалов. Под завалами могут оставаться люди — работы ведутся из расчета того, что там могут находиться живые люди, поэтому ведутся очень аккуратно. Мы планируем, что разборка завалов займет сегодняшний день и ночь с субботы на воскресенье», — сказал он.

Семьям погибших из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове выплатят по 1 миллиону рублей из резервного фонда области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Бусаргин.

«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по 1 миллиону рублей. Средства направим из резервного фонда правительства Саратовской области», — говорится в сообщении.

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