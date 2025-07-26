В Саратове на месте взрыва газа в многоквартирном доме разобрана половина завалов - губернатор
10:00 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели разобрали половину завалов, образовавшихся после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове. Под завалами все еще могут оставаться люди, рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин телеканалу «Звезда».
«На сегодняшний момент спасательными службами произведено 50% разборки завалов. Под завалами могут оставаться люди — работы ведутся из расчета того, что там могут находиться живые люди, поэтому ведутся очень аккуратно. Мы планируем, что разборка завалов займет сегодняшний день и ночь с субботы на воскресенье», — сказал он.
Семьям погибших из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове выплатят по 1 миллиону рублей из резервного фонда области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Бусаргин.
«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по 1 миллиону рублей. Средства направим из резервного фонда правительства Саратовской области», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать