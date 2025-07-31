Трамп считает «хорошей тактикой» сокращение срока для России до 10 дней — CNN
12:05 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп считает сокращение для России 50-дневного срока на достижение договоренностей с Украиной подходящей переговорной тактикой. Об этом сообщил чиновник из Белого дома в комментарии телеканалу CNN.
По словам собеседника телеканала, Трамп счел «хорошей переговорной тактикой» сокращение до 10 дней изначального 50-дневного срока, за который Россия и Украина якобы должны прийти к мирному урегулированию.
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