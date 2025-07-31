Часов Яр освобождали ивановские, костромские и ярославские десантники — МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ивановских, костромских и ярославских десантников освобождали Часов Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения ивановских, костромских и ярославских десантников освободили город Часов Яр в ДНР. Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии из состава Южной группировки войск в результате наступательных действий на краматорско-дружковском направлении освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.