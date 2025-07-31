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НОВОСТИ

Индийские компании стремятся прояснить у властей ситуацию с закупками российской нефти

13:20 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийские нефтеперерабатывающие компании хотят ясности в вопросе закупок российской нефти после заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на экспорт Индии.

Как сообщает издание Business Standard со ссылкой на источники, компании, которые являются важнейшими поставщиками российской нефти, добиваются разъяснений от правительства Индии относительно того, повлияет ли на их закупки энергоносителей у РФ увеличение американских пошлин. Импортеры российской нефти сейчас ожидают ответа на свой запрос об этом от Министерства нефти и природного газа Индии.

«Любое сокращение поставок российской нефти ударит по прибыли государственных нефтеперерабатывающих заводов», — заявил изданию Прашант Васишт, старший вице-президент рейтингового агентства ICRA. Рост цен на сырую нефть на 10 долларов за баррель, сохраняющийся в течение этого года, увеличит расходы Индии на импорт нефти примерно на 13-14 млрд долларов.

Ранее индийские компании уже пострадали от намерения ЕС запретить импорт дизельного топлива, произведенного в стране из российской нефти. Теперь им приходится держать удар от США, ставшими заметно более жесткими в отношении энергетических потоков из Москвы, добавил он.

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