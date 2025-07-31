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НОВОСТИ

Из-за проливных дождей в Китае погибли 60 человек

15:12 31.07.2025 Источник: Интерфакс

Затяжные ливни на севере КНР повлекли наводнения и гибель не менее 60 человек, сообщили в четверг западные СМИ. По словам вице-мэра Пекина Ся Линьмао, в столице Китая погибли 44 человека, еще девять пропали без вести.

Кроме того, 16 человек числятся погибшими в провинции Хэбей, в частности, восемь человек погибли в городском округе Чэндэ. Еще с 18 местными жителями власти не могут установить контакт.

Сильные дожди в регионе начались неделю назад. Объем осадков в районе Пекина и его окрестностей достиг пиковых показателей 28 июля.

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