Гибридная ледовая площадка откроется в «Лужниках» 3 августа

17:06

В Лужниках на территории Южного спортивного центра 3 августа начнет работать гибридная ледовая площадка. Она станет одной из главных новинок фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего» и должна продемонстрировать приоритет развития столичного спорта в ближайшей перспективе. По словам представителей Москомспорта, физическая активность должна быть доступна каждому москвичу в любое время года и в любую погоду вне зависимости от того, профессиональный он спортсмен или любитель.

Площадка - пространство размером 34 на 18 м с всесезонным льдом с профессиональной разметкой для хоккея три на три. На ней можно будет сыграть фиджитал-матч или просто покататься на коньках. Поскольку площадка покрыта всесезонным льдом, тренировки и соревнования не зависят от капризов погоды.

Напомним, фестиваль «Москва 2030. Спорт. Человек будущего» проводится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».