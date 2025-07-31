Гибридная ледовая площадка откроется в «Лужниках» 3 августа
17:06 31.07.2025
В Лужниках на территории Южного спортивного центра 3 августа начнет работать гибридная ледовая площадка. Она станет одной из главных новинок фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего» и должна продемонстрировать приоритет развития столичного спорта в ближайшей перспективе. По словам представителей Москомспорта, физическая активность должна быть доступна каждому москвичу в любое время года и в любую погоду вне зависимости от того, профессиональный он спортсмен или любитель.
Площадка - пространство размером 34 на 18 м с всесезонным льдом с профессиональной разметкой для хоккея три на три. На ней можно будет сыграть фиджитал-матч или просто покататься на коньках. Поскольку площадка покрыта всесезонным льдом, тренировки и соревнования не зависят от капризов погоды.
Напомним, фестиваль «Москва 2030. Спорт. Человек будущего» проводится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
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