Задержан россиянин, готовивший убийство гендиректора оборонного предприятия
11:05 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене задержали россиянина, участвовавшего в подготовке убийства главы оборонного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству», — отметили в ЦОС.
По данным ФСБ, россиянин через мессенджер Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, «по заданию которого прибыл в Трубчевский район Брянской области для изъятия сброса с БПЛА, содержащего огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые в дальнейшем планировались к использованию для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода». В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан.
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