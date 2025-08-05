Задержан россиянин, готовивший убийство гендиректора оборонного предприятия

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене задержали россиянина, участвовавшего в подготовке убийства главы оборонного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству», — отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, россиянин через мессенджер Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, «по заданию которого прибыл в Трубчевский район Брянской области для изъятия сброса с БПЛА, содержащего огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые в дальнейшем планировались к использованию для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода». В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан.