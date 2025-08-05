Большинство поляков считают, что политическая карьера президента Дуды закончена
12:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство польских граждан считают, что карьера Анджея Дуды после ухода с поста президента республики завершится и он не сможет далее сохранять свое влияние в политике. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой SW Research для портала onet.pl.
Такую точку зрения разделяют 52,1% участников опроса. 27,9% респондентов, наоборот, считают, что Дуда после завершения срока президентских полномочий останется в числе наиболее влиятельных польских политиков. 20% опрошенных не смогли дать однозначный ответ на вопрос.
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