Лукашенко заявил, что «с петлей на шее» не будет защищать Польшу и Балтию от мигрантов
16:12 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается защищать Польшу и страны Балтии от наплыва мигрантов и никак не использует эту тему в качестве инструмента в личных интересах.
«Мы видим это движение (миграционный поток у границ Польши, Литвы, Латвии — прим. ТАСС). Но мы мигрантов, об этом я тоже предупредил поляков, литовцев и латышей, мы их не ловим. Почему? Потому что вы отказались сотрудничать с нами по миграционной политике. Это факты. <…> Я что, с петлей на шее должен защищать интересы поляков и прибалтов?» — сказал Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный» и на уточняющий вопрос журналиста подчеркнул, что не использует миграционную тему как инструмент в своих интересах.
«Нет. Я не использую, я не хочу, чтобы нашим полякам — это тоже не чужие нам люди — славяне, чтобы им было плохо. Я не использую», — заявил Лукашенко.
Новости
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать