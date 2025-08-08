0
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что «с петлей на шее» не будет защищать Польшу и Балтию от мигрантов

16:12 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается защищать Польшу и страны Балтии от наплыва мигрантов и никак не использует эту тему в качестве инструмента в личных интересах.

«Мы видим это движение (миграционный поток у границ Польши, Литвы, Латвии — прим. ТАСС). Но мы мигрантов, об этом я тоже предупредил поляков, литовцев и латышей, мы их не ловим. Почему? Потому что вы отказались сотрудничать с нами по миграционной политике. Это факты. <…> Я что, с петлей на шее должен защищать интересы поляков и прибалтов?» — сказал Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный» и на уточняющий вопрос журналиста подчеркнул, что не использует миграционную тему как инструмент в своих интересах.

«Нет. Я не использую, я не хочу, чтобы нашим полякам — это тоже не чужие нам люди — славяне, чтобы им было плохо. Я не использую», — заявил Лукашенко.

