«Роснефть» поможет восстанавливать в РФ популяцию лошадей Пржевальского

16:25 08.08.2025

Ключевой актив «Роснефти» в Приволжье, компания «Оренбургнефть», стала опекуном жеребенка лошади Пржевальского в государственном природном заповеднике «Оренбургский». С 2015 года в нем, при поддержке Минприроды России и правительства Оренбургской области, выполняется единственная в РФ программа по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского.

Взятый под опеку нефтяниками жеребенок родился в День России, 12 июня нынешнего года. Сотрудники «Оренбургнефти» провели конкурс, подбирая кличку для животного, в котором победил вариант Буравка. Эту кличку связывает с нефтяной отраслью корень «бур», также в ней есть отсылка к персонажу русских народных сказок Сивке-Бурке, лошади, олицетворяющей мудрость и силу. Представители «Оренбургнефти» получили свидетельство попечителей и паспорт лошади Пржевальского.

"Сохранение особо охраняемых природных территорий – наш долг перед будущими поколениями, - отмечает исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Андрей Вязиков. - Эти уникальные уголки природы поддерживают биологическое разнообразие и являются естественным каркасом экологической стабильности региона. Развитие особо охраняемых природных территорий не только защищает редкие виды флоры и фауны, но и создает основу для экологического туризма, который способствует устойчивому развитию области".

Отметим, что Оренбургский заповедник - особо охраняемая природная территория, из общего числа животных, обитающих там, 75 видов занесены в Красные книги РФ и Оренбургской области. На территории заповедника также размещены информационные стенды, которые рассказывают о совместной работе с «Оренбургнефтью».

