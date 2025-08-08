«Роснефть» поможет восстанавливать в РФ популяцию лошадей Пржевальского
16:25 08.08.2025
Ключевой актив «Роснефти» в Приволжье, компания «Оренбургнефть», стала опекуном жеребенка лошади Пржевальского в государственном природном заповеднике «Оренбургский». С 2015 года в нем, при поддержке Минприроды России и правительства Оренбургской области, выполняется единственная в РФ программа по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского.
Взятый под опеку нефтяниками жеребенок родился в День России, 12 июня нынешнего года. Сотрудники «Оренбургнефти» провели конкурс, подбирая кличку для животного, в котором победил вариант Буравка. Эту кличку связывает с нефтяной отраслью корень «бур», также в ней есть отсылка к персонажу русских народных сказок Сивке-Бурке, лошади, олицетворяющей мудрость и силу. Представители «Оренбургнефти» получили свидетельство попечителей и паспорт лошади Пржевальского.
"Сохранение особо охраняемых природных территорий – наш долг перед будущими поколениями, - отмечает исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Андрей Вязиков. - Эти уникальные уголки природы поддерживают биологическое разнообразие и являются естественным каркасом экологической стабильности региона. Развитие особо охраняемых природных территорий не только защищает редкие виды флоры и фауны, но и создает основу для экологического туризма, который способствует устойчивому развитию области".
Отметим, что Оренбургский заповедник - особо охраняемая природная территория, из общего числа животных, обитающих там, 75 видов занесены в Красные книги РФ и Оренбургской области. На территории заповедника также размещены информационные стенды, которые рассказывают о совместной работе с «Оренбургнефтью».
Новости
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать