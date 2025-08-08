Король Малайзии пообщался с туристами у стен Казанского кремля
18:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и глава Татарстана Рустам Минниханов пообщались с туристами на территории Казанского кремля, передает корреспондент ТАСС.
Король Малайзии в ходе первого официального визита в Россию посетил Казань, где встретился с Миннихановым в стенах Казанского кремля. После переговоров глава малайзийского государства пообщался с туристами и поделился своими впечатлениями от посещения столицы Татарстана.
«Я здесь себя чувствую, как дома», — сказал он.
Минниханов в свою очередь лично поинтересовался у гостей города, понравилась ли им столица Татарстана, и пожелал приятного отдыха.
