Король Малайзии пообщался с туристами у стен Казанского кремля

18:00 08.08.2025

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и глава Татарстана Рустам Минниханов пообщались с туристами на территории Казанского кремля, передает корреспондент ТАСС.

Король Малайзии в ходе первого официального визита в Россию посетил Казань, где встретился с Миннихановым в стенах Казанского кремля. После переговоров глава малайзийского государства пообщался с туристами и поделился своими впечатлениями от посещения столицы Татарстана.

«Я здесь себя чувствую, как дома», — сказал он.

Минниханов в свою очередь лично поинтересовался у гостей города, понравилась ли им столица Татарстана, и пожелал приятного отдыха.

