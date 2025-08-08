10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

10 человек упали в воду в результате обрыва канатной дороги в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В результате обрыва канатной дороги 10 человек получили травмы, они упали в воду», — сказал собеседник агентства.