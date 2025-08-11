Сбер поддержит международный автопробег БРИКС
11:07 11.08.2025
Сбербанк выступил партнером международного автопробега БРИКС, посвященного торжественному открытию нового участка федеральной автотрассы М-12 «Восток» – скоростной автодороги «Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень». Мероприятие организовано ГК «Автодор» и Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний (НАИК).
В 2015 году главы России и Китая подписали договор о сотрудничестве для создания Экономического пояса Шелкового пути, который включает в себя транспортное сообщение. В 2020 году началось строительство трассы М-12 «Восток», которая является одним из ключевых инфраструктурных проектов страны. Сбербанк оказал значимую поддержку проекту, начиная с этапов проектирования и финансирования и заканчивая поддержкой торжественной церемонии открытия.
Новый участок играет важную роль в создании единой транспортной сети, объединяющей страны Европы и Азии, и является неотъемлемой частью трансконтинентальной артерии «Западная Европа – КНР». Автомобильная дорога М-12 будет способствовать снижению транспортных расходов отечественных предприятий, повышению привлекательности российских регионов для инвесторов, созданию новых рабочих мест и развитию региональной экономики. Она открывает новые возможности для торговли и расширения культурных связей между странами, укрепляя глобальное значение России как моста между Европой и Азией.
Сбер активно поддерживает масштабную национальную программу развития транспортной отрасли, которая направлена на раскрытие инновационного, ресурсного и логистического потенциала России. Банк исторически является экспертом в реализации крупнейших инфраструктурные проекты в форме ГЧП и концессий.
Автопробег БРИКС соберет более 1000 участников из разных стран. Мероприятие станет хорошей площадкой для укрепления международного сотрудничества, экономических и культурных связей и демонстрации промышленного и инфраструктурного потенциала России.
