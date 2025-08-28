23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком, за ними направлен катер
11:20 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лесной пожар заблокировал на Черноморском побережье под Геленджиком 23 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, оказались отрезаны от путей эвакуации. Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место», — сказали в МЧС.
