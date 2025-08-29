За ночь над регионами России сбито 54 украинских БПЛА
09:00 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«29 августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 — над территорией Брянской области, десять — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Тверской области, по два БПЛА сбито над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному — над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей, девять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Новости
- 10:20 29.08.2025
- Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 41,5 га — МЧС РФ
- 10:05 29.08.2025
- Медведь напал на человека в Приморье, пострадавший госпитализирован
- 10:00 29.08.2025
- Китай и Россия внесут еще больший вклад в прогресс человечества — МИД КНР
- 09:32 29.08.2025
- Европа обсуждает возможность создания на Украине буферной зоны — Politico
- 09:20 29.08.2025
- В Афганистане более 23 тыс. террористов, Кабул активно борется с ними — Шойгу
- 09:05 29.08.2025
- Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни
- 23:10 28.08.2025
- Госдеп США одобрил продажу Украине за европейские деньки 3 тыс ракет ERAM
- 21:30 28.08.2025
- Мерц считает, что встреча Путина и Зеленского не состоится
- 20:45 28.08.2025
- Президент США собирается выступить с трибуны Генассамблеи ООН
- 19:45 28.08.2025
- Британия, ФРГ и Франция решили начать процесс восстановления своих санкций против Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать