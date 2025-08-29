За ночь над регионами России сбито 54 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«29 августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 — над территорией Брянской области, десять — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Тверской области, по два БПЛА сбито над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному — над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей, девять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.