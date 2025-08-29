В Афганистане более 23 тыс. террористов, Кабул активно борется с ними — Шойгу
09:20 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 23 тыс. представителей террористических группировок действуют в Афганистане, власти в Кабуле активно борются с ними. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Сергея Шойгу для «Российской газеты».
«По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций, общей численностью более 23 тысяч боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира», — отметил он. По словам Шойгу, афганское руководство принимает меры для борьбы с терроризмом в силу своих возможностей.
