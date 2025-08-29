Европа обсуждает возможность создания на Украине буферной зоны — Politico

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Европы обсуждают возможность создания на территории Украины 40-километровой буферной зоны в рамках мирного урегулирования. Об этом сообщила в четверг газета Politico.

Ссылаясь на пятерых европейских дипломатов, она подчеркивает, что речь идет об отчаянных попытках континента обеспечить преодоление конфликта на Украине за счет инициатив, выгодных России. Вариант создания буферной зоны является одним из таких предложений, изучаемых европейцами, на случай прекращения огня или долгосрочного урегулирования конфликта, уточняется в материале. «Тот факт, что официальные лица [Европы] рассматривают возможность отрезать часть территории Украины для того, чтобы навязать хрупкий мир, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО в процессе поиска способа завершения войны <…>», — пишет Politico. По ее словам, складывается впечатление, что США не участвуют в этих дискуссиях.

«Они хватаются за соломинки», — сказал газете, комментируя обозначенные идеи европейцев, бывший заместитель помощника министра обороны США Джеймс Таунсенд. Он курировал ранее отношения с Европой и союзниками по НАТО. «Россияне не боятся европейцев», — отметил бывший сотрудник Пентагона. По его оценке, ни британские, ни французские войска, в случае их размещения в упомянутой буферной зоне, не остановят продвижение Вооруженных сил России, если Москва сочтет необходимым действовать таким образом.

В статье поясняется, что европейцы обсуждают вариант переброски в буферную зону от 4 тыс. до примерно 60 тыс. военнослужащих. При этом один из источников Politico заявил, что в ходе состоявшейся 25 августа видеоконференции начальников Генштабов стран НАТО данная инициатива не рассматривалась. Участие в этом виртуальном совещании приняли в том числе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

Кроме того, как указывается в публикации, Европа рассчитывает, что львиная доля контингента для создания буферной зоны или обеспечения прекращения огня предоставит Киев.