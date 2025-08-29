Армения и США будут сотрудничать в области безопасности границ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства Армении и США намерены сотрудничать в области инфраструктуры и безопасности границ. Об этом говорится в тексте меморандума, который был заключен 8 августа, однако был опубликован только сегодня — 29 августа.

Отмечается, что участники меморандума намерены решать приоритетные задачи Армении в области инфраструктуры и безопасности границ. Это включает в себя стимулирование инвестиций частного сектора и повышение эффективности таможенного контроля, сотрудничества и наращивание потенциала в области безопасности границ, в том числе в целях борьбы с незаконным оборотом и контрабандой. Кроме того, соглашение подразумевает содействие обмену передовым опытом между Министерством внутренней безопасности США, Пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении и Комитетом по государственным доходам.

«Участники намерены сотрудничать в ряде областей, включая укрепление безопасности границ Армении посредством обучения, использования ресурсов правительства США и передового опыта Таможенного и пограничного управления Министерства внутренней безопасности США, а также увеличение инвестиций в операции по киберзащите и содействие инвестициям в модернизацию инфраструктуры Армении, в том числе в области безопасности границ», — говорится в меморандуме, опубликованном правительством Армении.