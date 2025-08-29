Переговорный процесс по Украине «не бурлит», но РФ в нем заинтересована — Песков
15:12 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не наблюдает динамику по переговорному процессу по Украине, при этом Москва сохраняет заинтересованность и готовность к нему. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. Нет, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам», — сказал представитель Кремля.
«Все наши позиции доведены, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. — Основные положения в письменном виде были переданы украинской стороной. Да, это запросные позиции. Дальше необходимо обсуждение. Вот именно так сейчас обстоит ситуация».
НОВОСТИ
- 16:21 29.08.2025
- Сбер, Нетология и крупные вузы страны объединились для подготовки ИТ-специалистов
- 16:12 29.08.2025
- ЕК увеличит военные расходы в бюджете 2028–2034 гг. в 5-10 раз
- 16:00 29.08.2025
- Трамп лишил Харрис охраны Секретной службы США — CNN
- 15:32 29.08.2025
- Вэнс заявил, что готов стать президентом США, «если с Трампом случится трагедия»
- 15:00 29.08.2025
- Прах Щедрина и Плисецкой будет развеян над Россией — глава фонда
- 14:32 29.08.2025
- Армения и США будут сотрудничать в области безопасности границ
- 14:12 29.08.2025
- Детали беседы Путина и Трампа на Аляске не раскрываются сознательно — Песков
- 14:00 29.08.2025
- Температура воздуха на всей территории РФ будет выше нормы в ближайшие 10 дней — Вильфанд
- 13:32 29.08.2025
- Индия не будет предпринимать ответных действий после роста торговых пошлин США — Bloomberg
- 13:27 29.08.2025
- Путин не исключает встречу с Зеленским, но она должна быть подготовлена — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать