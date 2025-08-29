0
Переговорный процесс по Украине «не бурлит», но РФ в нем заинтересована — Песков

15:12 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не наблюдает динамику по переговорному процессу по Украине, при этом Москва сохраняет заинтересованность и готовность к нему. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. Нет, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам», — сказал представитель Кремля.

«Все наши позиции доведены, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. — Основные положения в письменном виде были переданы украинской стороной. Да, это запросные позиции. Дальше необходимо обсуждение. Вот именно так сейчас обстоит ситуация».

