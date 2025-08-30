В двусторонней торговле Россия и Китай практически перестали использовать доллар и евро - Путин

09:05 Источник: Интерфакс

РФ и Китай практически перестали использовать доллар и евро в двусторонней торговле, заявил российский лидер в преддверии своего визита в КНР.

"Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка $100 млрд. По объёму двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств - внешнеторговых партнёров Китая. Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчёты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности", - заявил Путин в интервью агентству "Синьхуа". Интервью опубликовано на сайте Кремля.