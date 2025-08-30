Трамп «заботится о защите» Украины, поставив оружие для ударов вглубь РФ – Постпред США при НАТО

09:10 Источник: Интерфакс

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что Соединенное Штаты предоставляют Украине некоторые средства вооружения, с помощью которых она может наносить удары по объектам в глубине российской территории.

"Мы предоставляем некоторые возможности для нанесения более глубоких ударов, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Уитакер отметил, что "украинцы, скорее всего, будут их использовать".

Поставки таких вооружений он объяснил "заботой президента Дональда Трампа о том, чтобы Украина могла продолжить защищаться".