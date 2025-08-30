С начала года ущерб от IT-преступлений в России вырос на 16% - МВД РФ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от IT-преступлений в России за семь месяцев текущего года увеличился на 16% — с 100,5 млрд рублей до 119,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

