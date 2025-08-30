0
0
143
НОВОСТИ

С начала года ущерб от IT-преступлений в России вырос на 16% - МВД РФ

09:40 30.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от IT-преступлений в России за семь месяцев текущего года увеличился на 16% — с 100,5 млрд рублей до 119,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Актуальной остается проблема роста материального ущерба, причиненного противоправными деяниями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, который увеличился на 16% — со 100,5 млрд до 119,6 млрд рублей», — сказали в пресс-центре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:35 30.08.2025
Бельгия готова дать 100 млн евро на закупку у США оружия для Украины
0
0
09:10 30.08.2025
Трамп «заботится о защите» Украины, поставив оружие для ударов вглубь РФ – Постпред США при НАТО
0
212
09:05 30.08.2025
В двусторонней торговле Россия и Китай практически перестали использовать доллар и евро - Путин
0
217
23:05 29.08.2025
Мерц утверждает, что ФРГ находится в состоянии конфликта с РФ
0
743
21:35 29.08.2025
Западные страны не поддержали идею о размещении на Украине китайских миротворцев - СМИ
0
721
19:30 29.08.2025
Студентов-медиков обяжут заключать договоры о целевом обучении
0
859
19:10 29.08.2025
Макрон не собирается подавать в отставку до окончания срока
0
924
18:50 29.08.2025
Для тренировки собак-ищеек разрешат использовать наркотики
0
810
17:44 29.08.2025
Белоруссия должна развиваться без революций, считает Лукашенко
0
772
17:12 29.08.2025
США и Россия сузили список открытых разногласий по Украине в ходе переговоров — Вэнс
0
848

Возврат к списку