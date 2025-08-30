Бельгия готова дать 100 млн евро на закупку у США оружия для Украины

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Бельгии выделило 100 млн евро на закупки у США оружия для Украины, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Копенгаген.

