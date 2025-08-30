Наращивание добычи нефти странами ОПЕК привело к профициту на мировом рынке нефти - Сечин
11:48 30.08.2025
Профицит на мировом рынке нефти в 4 квартале 2025 года будет составлять 2,6 млн барр./сутки, заявил председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин комментируя опубликованные компанией результаты за первое полугодие 2025 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
«Первое полугодие текущего года характеризовалось снижением цен на нефть, прежде всего, на фоне перепроизводства нефти, - отметил Игорь Сечин. - Основная причина – активное наращивание добычи странами ОПЕК, в том числе Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом; рост добычи также наблюдается в Бразилии и других странах. По нашим оценкам и ожиданиям ведущих энергетических агентств, профицит на рынке нефти в 4 кв. 2025 г. составит 2,6 млн барр./сут, в 2026 г. – 2,2 млн барр./сут».
По данным «Роснефти», за отчетный период выручка компании и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий составили 4 263 млрд. руб., чистая прибыль, относящаяся к акционерам 245 млрд руб. Добыча углеводородов составили 121,6 млн т н. э., добыча жидких углеводородов – 89,3 млн т, добыча газа – 39,3 млрд куб. м.
