Сечин назвал ключевые факторы, негативно влияющие на работу нефтяников РФ
12:01 30.08.2025
Российским нефтяникам в первой половине 2025 года пришлось работать в сложных условиях, связанных с санкциями ЕС и США, высоким курсом рубля, ростом тарифов естественных монополий. Об этом, комментируя опубликованные компанией результаты за первое полугодие 2025 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) заявил председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
По его словам, на рынке было отмечено расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США и существенное укрепление курса рубля, что негативно сказалось на финансовых результатах всех экспортеров.
«Замечу, что нерыночное формирование курса национальной валюты в конечном итоге приводит к нерыночному, нетранспарентному ценообразованию на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке, - подчеркнул глава «Роснефти». - Отдельно отмечу опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, который на фоне неблагоприятной конъюнктуры оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль. С начала года тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов – 13,8%, тарифы «РЖД» на грузовые железнодорожные перевозки – на 13,8%; с 1 июля регулируемые оптовые цены на газ «Газпрома» выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии – 11,6%».
Также, по его словам, на ситуацию влияла и чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов. Она ускоряла инфляцию издержек, способствовала росту уровня цен и стала одной из причин более медленного снижения ключевой ставки.
«Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны, - уверен Сечин. - Одним из следствий длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне является излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета России, так и компаний-экспортеров. Помимо этого, высокая ставка приводит к росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, ведет к сокращению прибыли и подрывает их инвестиционный потенциал».
По данным «Роснефти», за первое полугодие 2025 года выручка компании и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий составили 4 263 млрд. руб., чистая прибыль, относящаяся к акционерам 245 млрд руб.
