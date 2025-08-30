«Роснефть» сконцентрируется на высокомаржинальных проектах
12:39 30.08.2025
Несмотря на сложившиеся на мировом рынке сложные условия, «Роснефть» формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долл./барр. Об этом сообщил председатель правления и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.
«Ведутся непрерывный мониторинг, анализ и ранжирование портфеля, - подчеркнул он, комментируя опубликованные компанией результаты за первое полугодие 2025 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). - Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая «Восток Ойл» и «Сахалин-1», для создания источника выплаты дивидендов. В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг».
Как заявил Сечин, несмотря на негативный внешний фон, «Роснефть» продолжает неукоснительно придерживаться дивидендной политики, осуществляя выплату дивидендов непрерывно с 2000 года. «В интересах наших акционеров и в полном соответствии с утвержденной политикой в августе 2025 г. «Роснефть» завершила выплату утвержденных годовым собранием акционеров итоговых дивидендов. Суммарный размер дивидендов за 2024 г. составил 542 млрд руб. или 51,15 руб. на акцию». – отметил глава компании.
По данным «Роснефти», добыча углеводородов компанией в первом полугодии 2025 года составила 121,6 млн т н.э. (4,99 млн барр.н.э./сут), в том числе 89,3 млн т (3,67 млн барр./сут) нефти и 39,3 млрд куб. м (1,32 млн барр.н.э./сут) газа. Объем переработки нефти за отчетный период составил 38,7 млн т. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», составила 245 млрд руб.
