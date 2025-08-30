0
0
105
НОВОСТИ

«Роснефть» сконцентрируется на высокомаржинальных проектах

12:39 30.08.2025

Несмотря на сложившиеся на мировом рынке сложные условия, «Роснефть» формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в 45 долл./барр. Об этом сообщил председатель правления и главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. 

«Ведутся непрерывный мониторинг, анализ и ранжирование портфеля, - подчеркнул он, комментируя опубликованные компанией результаты за первое полугодие 2025 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). - Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая «Восток Ойл» и «Сахалин-1», для создания источника выплаты дивидендов. В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг».

Как заявил Сечин, несмотря на негативный внешний фон, «Роснефть» продолжает неукоснительно придерживаться дивидендной политики, осуществляя выплату дивидендов непрерывно с 2000 года. «В интересах наших акционеров и в полном соответствии с утвержденной политикой в августе 2025 г. «Роснефть» завершила выплату утвержденных годовым собранием акционеров итоговых дивидендов. Суммарный размер дивидендов за 2024 г. составил 542 млрд руб. или 51,15 руб. на акцию». – отметил глава компании.

По данным «Роснефти», добыча углеводородов компанией в первом полугодии 2025 года составила 121,6 млн т н.э. (4,99 млн барр.н.э./сут), в том числе 89,3 млн т (3,67 млн барр./сут) нефти и 39,3 млрд куб. м (1,32 млн барр.н.э./сут) газа. Объем переработки нефти за отчетный период составил 38,7 млн т. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», составила 245 млрд руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:15 30.08.2025
Экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий был застрелен во львове, - подтвердил Зеленский
0
82
12:45 30.08.2025
ВС России прошедшей ночью нанесли массированный удар по аэродромам и военным предприятиям Украины – МО РФ
0
147
12:01 30.08.2025
Сечин назвал ключевые факторы, негативно влияющие на работу нефтяников РФ
0
212
11:48 30.08.2025
Наращивание добычи нефти странами ОПЕК привело к профициту на мировом рынке нефти - Сечин
0
198
10:35 30.08.2025
Бельгия готова дать 100 млн евро на закупку у США оружия для Украины
0
301
09:40 30.08.2025
С начала года ущерб от IT-преступлений в России вырос на 16% - МВД РФ
0
330
09:10 30.08.2025
Трамп «заботится о защите» Украины, поставив оружие для ударов вглубь РФ – Постпред США при НАТО
0
430
09:05 30.08.2025
В двусторонней торговле Россия и Китай практически перестали использовать доллар и евро - Путин
0
398
23:05 29.08.2025
Мерц утверждает, что ФРГ находится в состоянии конфликта с РФ
0
870
21:35 29.08.2025
Западные страны не поддержали идею о размещении на Украине китайских миротворцев - СМИ
0
819

Возврат к списку