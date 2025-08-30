0
0
99
НОВОСТИ

ВС России прошедшей ночью нанесли массированный удар по аэродромам и военным предприятиям Украины – МО РФ

12:45 30.08.2025 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесен массированный удар по объектам на Украине с применением беспилотников и высокоточного оружия.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины", - сообщили в военном ведомстве в субботу.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны РФ.

