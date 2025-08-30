Экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий был застрелен во львове, - подтвердил Зеленский
13:15 30.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский подтвердил, что во Львове был застрелен экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.
«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове, — написал он в своем телеграм-канале. — Погиб Андрей Парубий».
Ранее украинские СМИ сообщили, что во Львове был застрелен Андрей Парубий. Полиция имени погибшего не называла. Стрелявшего ищут.
