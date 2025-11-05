Налоговый ИИ-помощник Сбера поможет клиентам оформить налоговый вычет
10:00 05.11.2025
Новый налоговый ИИ-помощник в приложении СберБанк Онлайн оформляет налоговый вычет в один клик. Чтобы подключить помощника и подписать согласие, нужно написать «Налоговый вычет» в строке поиска с ГигаЧат в приложении СберБанк Онлайн и выбрать «Помощник по налогам в ассистенте Салют».
Оформить налоговый вычет можно за спорт, образование и лечение, а также по продуктам Сбера: добровольному страхованию жизни, пенсионным программам, процентам по ипотеке и инвестициям через ИИС.
Чтобы возвращать средства быстро и безопасно, помощник по налогам взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов. Эту платформу Сбер вместе с ФНС запустил в сентябре 2025 года. Вернуть можно до 15% расходов за 2024 год и до 22% — за 2025-й.
Если компания уже зарегистрирована на платформе, для получения вычета достаточно дать согласие и подтвердить отправку данных в ФНС. А если нужная компания ещё не подключилась, сервис рассчитает сумму, которую клиент может получить, и объяснит, как оформить вычет самостоятельно. Помощник разберётся в налоговой нагрузке конкретного клиента и найдёт способы возврата уплаченных налогов, даст чек-лист и инструкцию с подробным описанием необходимых шагов.
Можно дать согласие на получение налоговых вычетов на будущее: тогда деньги вернутся автоматически, как только организация присоединится к платформе. Скоро в интерфейсе помощника появится возможность проголосовать за подключение компаний, оказавших услуги, за которые положен вычет.
«Только каждый десятый россиянин сегодня использует право на налоговый вычет, – отметил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Миллионы людей регулярно инвестируют, оформляют ипотеку, оплачивают лечение — и не подозревают, что государство готово вернуть им часть этих средств. Наш налоговый ИИ-помощник на базе нейросетевой модели ГигаЧат решает эту задачу. С разрешения клиента он анализирует транзакции человека, чтобы выявить его право на вычет, формирует справки, проводит расчёты, подаёт документы в налоговую и отслеживает поступление денег на его счёт в Сбере. Свою задачу мы видим в том, чтобы привлечь на нашу платформу налоговых вычетов как можно больше образовательных, медицинских и спортивных организаций, — тогда все пользователи СберБанк Онлайн смогут автоматически получать налоговый вычет. А это ощутимая выгода: только на социальных вычетах за себя можно вернуть до 22 500 рублей в год, а за обучение каждого ребёнка — ещё до 16 500 рублей».
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать