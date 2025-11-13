ВС России ведут активное наступление в Красноармейске — МО РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Центр» активно наступают в различных районах Красноармейска, где находятся окруженные формирования ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны», — говорится в сообщении.