ВС России ведут активное наступление в Красноармейске — МО РФ
13:32 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения группировки войск «Центр» активно наступают в различных районах Красноармейска, где находятся окруженные формирования ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны», — говорится в сообщении.
