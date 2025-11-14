0
ВСУ отступают вдоль Оскола в западной части Купянска — командир роты ВС РФ

10:32 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ зачистили от ВСУ лесной массив восточнее от улицы Сеньковская и улицу Приоскольную в Купянске, противник отступает. Об этом сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег.

«Отряд продолжает зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ лесного массива восточнее от улицы Сеньковская. Завершили зачистку улицы Приоскольная. Улица полностью перешла под наш контроль», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Командир роты отметил, что бойцы «Запада» наносят огневое поражение по позициям боевиков в лесопосадке южнее улицы Приоскольная. «В ходе боевых действий уничтожили до десяти боевиков. Противник продолжает отступать вдоль реки. Поставленную задачу выполним», — добавил он.

