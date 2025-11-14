0
0
39
НОВОСТИ

Китай испытал самый большой в мире воздушный змей, созданный для выработки электричества

12:20 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНР успешно испытала самый большой в мире воздушный змей, созданный для выработки электроэнергии. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), испытания прошли на полигоне во Внутренней Монголии.

По данным издания, этот воздушный змей, напоминающий парашют, был разработан China Energy Engineering Corporation в рамках национального научно-исследовательского и опытно-конструкторского проекта в области высотной ветроэнергетики. Такая система способна использовать сильный ветер на больших высотах для производства более дешевой электроэнергии, чем традиционные наземные ветряки.

Змей площадью 5 тыс. квадратных метров, связанный с генератором на земле, был испытан на высоте более 300 метров. В перспективе ветроэнергетические змеи могут быть развернуты на высоте свыше 5 000 метров. Поднимающийся змей разматывает трос генератора, вращая турбину и вырабатывая электричество, затем змей спускают вниз, на что требуется гораздо меньше энергии, и потом поднимается вновь.

Как указывает SCMP, стоимость подобных воздушных устройств выработки энергии может быть невысокой, поскольку они изготавливаются из легких материалов и требуют минимального использования стали.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 14.11.2025
Израиль по политическим причинам отказал премьеру Норвегии во въезде — СМИ
0
29
12:05 14.11.2025
МИД КНР пригрозил США контрмерами за поставку Тайваню запчастей к F-16
0
98
12:00 14.11.2025
Кустурица раскритиковал Джоли за визит в Херсон, назвав ее пропагандисткой
0
114
11:32 14.11.2025
В Димитрове заблокирован гарнизон ВСУ численностью несколько тысяч человек
0
167
11:20 14.11.2025
Япония потерпит поражение, если применит силу в ситуации вокруг Тайваня — Минобороны КНР
0
170
11:05 14.11.2025
Киевский режим в цугцванге, с каждым днем его положение все хуже — Медведев
0
221
11:00 14.11.2025
Почти половина респондентов на Западе недовольна ситуацией с демократией — опрос
0
214
10:32 14.11.2025
ВСУ отступают вдоль Оскола в западной части Купянска — командир роты ВС РФ
0
240
10:20 14.11.2025
12 поездов задерживается на пути в Крым и из него
0
262
10:05 14.11.2025
Более 60 тысяч детей в России страдают диабетом 1-го типа — эксперт Минздрава
0
256

Возврат к списку