Китай испытал самый большой в мире воздушный змей, созданный для выработки электричества

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНР успешно испытала самый большой в мире воздушный змей, созданный для выработки электроэнергии. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), испытания прошли на полигоне во Внутренней Монголии.

По данным издания, этот воздушный змей, напоминающий парашют, был разработан China Energy Engineering Corporation в рамках национального научно-исследовательского и опытно-конструкторского проекта в области высотной ветроэнергетики. Такая система способна использовать сильный ветер на больших высотах для производства более дешевой электроэнергии, чем традиционные наземные ветряки.

Змей площадью 5 тыс. квадратных метров, связанный с генератором на земле, был испытан на высоте более 300 метров. В перспективе ветроэнергетические змеи могут быть развернуты на высоте свыше 5 000 метров. Поднимающийся змей разматывает трос генератора, вращая турбину и вырабатывая электричество, затем змей спускают вниз, на что требуется гораздо меньше энергии, и потом поднимается вновь.

Как указывает SCMP, стоимость подобных воздушных устройств выработки энергии может быть невысокой, поскольку они изготавливаются из легких материалов и требуют минимального использования стали.