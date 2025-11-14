Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1,3% — замглавы Минпромторга
14:32 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП России по итогам текущего года составит около 1,3%, сектор производства за первые восемь месяцев вырос примерно на 3%. Об этом заявил на российской страновой сессии в рамках международного делового форума «Саммит партнерства» замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.
«Рост ВВП в этом году составит около 1,3%. Наша внешняя торговля растет, наш производственный сектор вырос на 8,5% в прошлом году, около 3% за первые восемь месяцев этого года», — сказал замминистра, возглавляющий делегацию РФ.
НОВОСТИ
- 15:32 14.11.2025
- Председатель Верховного суда России уволил главу Судебного департамента
- 15:12 14.11.2025
- Венгрия за девять месяцев на 18% увеличила закупку российского трубопроводного газа
- 15:00 14.11.2025
- Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова — указ
- 14:12 14.11.2025
- В Башкирии задержан вооруженный мужчина, убивший двух человек из-за ревности
- 14:00 14.11.2025
- В РФ предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа
- 13:32 14.11.2025
- ХАМАС усиливает контроль над оставленными израильскими войсками районами Газы — Reuters
- 13:20 14.11.2025
- Кремль констатировал «печальное состояние» международного права во многих точках мира
- 13:05 14.11.2025
- РФ надеется, что США не будут дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы — Песков
- 13:02 14.11.2025
- Сбер участвует в создании платформы по обмену кейсами внедрения искусственного интеллекта в БРИКС
- 13:00 14.11.2025
- Российские ВС заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать