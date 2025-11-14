0
Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1,3% — замглавы Минпромторга

14:32 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП России по итогам текущего года составит около 1,3%, сектор производства за первые восемь месяцев вырос примерно на 3%. Об этом заявил на российской страновой сессии в рамках международного делового форума «Саммит партнерства» замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

«Рост ВВП в этом году составит около 1,3%. Наша внешняя торговля растет, наш производственный сектор вырос на 8,5% в прошлом году, около 3% за первые восемь месяцев этого года», — сказал замминистра, возглавляющий делегацию РФ.

