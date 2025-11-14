Профицит внешней торговли РФ в сентябре вырос до $8,1 млрд — ЦБ
17:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профицит внешней торговли РФ по итогам сентября 2025 года вырос на $1,8 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил $8,1 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.
Относительно уточненного показателя августа 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами вырос на $6,2 млрд, до $13,6 млрд. Основной вклад внес рост стоимостных объемов экспорта, преимущественно минеральных продуктов, отметил регулятор.
Дефицит баланса услуг в сентябре уменьшился до $3,8 млрд за счет сезонного снижения выездного турпотока, выразившегося в сокращении импорта услуг. На снижение дефицита также оказал влияние рост экспорта прочих услуг, пояснили в ЦБ.
НОВОСТИ
- 17:12 14.11.2025
- Лукашенко поддержал майнинг криптовалюты в Белоруссии
- 16:32 14.11.2025
- Внешний долг РФ вырос на $15,2 млрд и на 1 октября составил $305 млрд — ЦБ
- 16:12 14.11.2025
- Западу будет сложней убеждать себя сотрудничать с коррумпированной Украиной — Туск
- 16:00 14.11.2025
- Росатом является лидером атомной энергетики не только России, но и всего мира — Гросси
- 15:32 14.11.2025
- Председатель Верховного суда России уволил главу Судебного департамента
- 15:12 14.11.2025
- Венгрия за девять месяцев на 18% увеличила закупку российского трубопроводного газа
- 15:00 14.11.2025
- Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова — указ
- 14:32 14.11.2025
- Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1,3% — замглавы Минпромторга
- 14:12 14.11.2025
- В Башкирии задержан вооруженный мужчина, убивший двух человек из-за ревности
- 14:00 14.11.2025
- В РФ предложили установить День памяти жертв геноцида советского народа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать