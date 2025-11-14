0
Профицит внешней торговли РФ в сентябре вырос до $8,1 млрд — ЦБ

17:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам сентября 2025 года вырос на $1,8 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил $8,1 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

Относительно уточненного показателя августа 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами вырос на $6,2 млрд, до $13,6 млрд. Основной вклад внес рост стоимостных объемов экспорта, преимущественно минеральных продуктов, отметил регулятор.

Дефицит баланса услуг в сентябре уменьшился до $3,8 млрд за счет сезонного снижения выездного турпотока, выразившегося в сокращении импорта услуг. На снижение дефицита также оказал влияние рост экспорта прочих услуг, пояснили в ЦБ.

