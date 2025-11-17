0
Число иностранных студентов в вузах США сократилось на 17% по сравнению с 2024 годом — NYT

10:32 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число иностранных студентов, поступивших в американские вузы в 2025 учебном году, сократилось на 17% по сравнению с предыдущим учебным годом из-за ужесточения Вашингтоном условий получения виз. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные Института международного образования США.

Информацию о впервые принятых на обучение иностранных студентах предоставили 825 учебных заведений, и 57% из них отчитались о снижении числа первокурсников-иностранцев. По мнению представителей вузов, спад связан с опасениями студентов по поводу получения виз. Число зачисленных в вузы на программы магистратуры, которые наиболее востребованы иностранными студентами, в 2025 году упало на 12%, тогда как общая численность иностранных студентов в американских вузах снизилась на 1% по сравнению с прошлым учебным годом.

В отчете отмечается, что уменьшение числа приезжающих в США новых студентов по обмену — продолжающаяся тенденция: в 2024 учебном году аналогичный показатель продемонстрировал снижение на 7% по сравнению с предыдущим учебным годом.

Администрация США в конце мая 2025 года приостановила проведение новых собеседований на выдачу студенческих виз. В августе Министерство внутренней безопасности США предложило ограничить нахождение студентов по обмену в стране фиксированным сроком.

