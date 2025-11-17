0
ВС РФ за сутки освободили три населенных пункта в зоне СВО

13:05 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за сутки освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновка в Донецкой Народной Республике и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Двуречанское Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области», — сообщили в военном ведомстве.

