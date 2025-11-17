0
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 375 военнослужащих в зоне СВО

13:32 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 375 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 150 человек, от действий группировок «Запад» — до 230, «Южная» — до 210, «Центр» — до 490, на направлении «Восток» — свыше 215 и «Днепр» — свыше 80 военнослужащих.

