Над регионами России, Черным и Азовским морями за ночь сбили 249 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 249 украинских БПЛА над регионами России, из них около половины — над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 116 БПЛА — над акваторией Черного моря, 76 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 23 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Брянской области, по четыре БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, два БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.