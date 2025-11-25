Над регионами России, Черным и Азовским морями за ночь сбили 249 украинских БПЛА
09:00 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 249 украинских БПЛА над регионами России, из них около половины — над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 116 БПЛА — над акваторией Черного моря, 76 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 23 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Брянской области, по четыре БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, два БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.
Новости
- 09:32 25.11.2025
- Военный аналитик США предложил использовать террористов в прокси-войне с Россией
- 09:20 25.11.2025
- Число спам-звонков сократилось в РФ на 30% после введения маркировки — сенатор
- 09:05 25.11.2025
- Два дома, колледж, предприятия и детский сад повреждены в Таганроге из-за воздушной атаки
- 08:58 25.11.2025
- Новые санкции в отношении России и Китая приведут к экономическому кризису в странах Запада, уверен глава «Роснефти»
- 08:56 25.11.2025
- Вытеснить РФ и КНР с мирового рынка не удастся - глава «Роснефти» Игорь Сечин
- 08:11 25.11.2025
- Мировая нефтяная отрасль страдает от недоивестирования, заявил Игорь Сечин на форуме в Пекине
- 08:08 25.11.2025
- Игорь Сечин: новый облик мировой энергетики на основе синтеза традиционных и альтернативных источников формируется в Китае
- 07:19 25.11.2025
- Уникальная ресурсная база России способна гарантировать энергобезопасность всей Евразии, уверен глава «Роснефти» Игорь Сечин
- 07:17 25.11.2025
- Китай - единственная современная промышленная супердержава, заявил Игорь Сечин в Пекине
- 06:48 25.11.2025
- Казначейские облигации США утратили статус «тихой гавани», считает глава «Роснефти»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать