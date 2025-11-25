0
0
184
НОВОСТИ

Сбер предупреждает о распространении в социальных сетях поддельных видео с дипфейками медийных персон

14:30 25.11.2025

дипфейк.jpg
Фото пресс-службы Сбера
В социальных сетях распространяются поддельные видео с дипфейками медийных персон. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов:

«Сейчас в социальных сетях увеличилось количество поддельных видео в том числе с дипфейками публичных персон. Подобные вбросы проводятся по политическим мотивам: для дезинформации россиян, а также с целью дискредитации представителей власти. Для таких фейковых новостей злоумышленники используют различные темы, которые потенциально могут вызвать резонанс и панику.

Фейковые ролики, как правило, сначала публикуются в анонимных каналах, чтобы автора было сложнее отследить ― а затем распространяются в соцсетях. К сожалению, граждане воспринимают такие подделки как правду и пересылают друг другу в мессенджерах. Качество и реалистичность дипфейков уже достигло такого уровня, что лишь 1 из 4 человек способен распознать подделку без помощи технологий.

Рынок осознаёт необходимость контрмер: выдвигаются предложения о маркировке контента с дипфейками и об ответственности за их злонамеренное использование и распространение – но такие инициативы важно форсировать, чтобы как можно скорее довести до статуса принятых законов.

В том числе крайне важно создавать и внедрять технологии автоматического распознавания дипфейков на всех поверхностях и устройствах, где они могут использоваться, например, в мессенджерах, в СМИ, на видеоплатформах и т. д. В случае недостаточной активности бизнеса в указанном направлении, на уровне государства возможно рассмотреть введение стимулов для рынка.

Сбер в свою очередь разработал сервис по выявлению видео дипфейков с рабочим названием Алетейя, который может работать с несколькими лицами в кадре, с разным фоном и освещением. Мы открыты к сотрудничеству со всеми ― решение работает по унифицированному API, и мы готовы к интеграциям с заинтересованными компаниями. Мы также активно работаем над масштабированием решения для физических лиц, в том числе над его интеграцией на ресурсах Сбера. С помощью него граждане смогут проверять медиа-файлы на правдивость.

Выявленный тренд подтверждает, что на Украине выбрали дипфейки как ещё одно оружие против россиян. Мы ранее предупреждали о всплеске мошенничества в мессенджерах с фейковых аккаунтов известных персон, когда генерируя реалистичные голосовые и визуальные подделки от медийных личностей, злоумышленники убеждают россиян переводить деньги на якобы «безопасные» счета. Число попыток такого мошенничества за полтора месяца уже выросло в 15 раз.

Наша андифрод-система защищает клиентов в том числе и от мошенничества с использованием дипфейков. Но если со стороны государства и бизнеса не будут приняты системные меры, мы уже сейчас можем прогнозировать значительный рост такого рода скама в отношении клиентов банков с недостаточно зрелой инфраструктурой киберзащиты и не развитыми процессами антифрода.

Советы, как как распознать дипфейк, мы разместили на бесплатном портале по кибербезопасности Сбера «Кибрарий».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 25.11.2025
В Турции задержаны лица, занимавшиеся сбором данных о чиновниках для разведки ОАЭ
0
0
15:32 25.11.2025
Белоруссия не отгораживается от Евросоюза, ЕС сам себя изолирует — глава МИД
0
84
15:12 25.11.2025
ВС РФ взяли в огневой мешок группировку ВСУ в Яровой — Кимаковский
0
120
15:00 25.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 345 солдат
0
128
14:32 25.11.2025
Британия теряет $118 млрд в год из-за потерянных после Brexit налогов — отчет
0
191
14:12 25.11.2025
Трамп предлагает мирный план, видя, что ситуация неблагоприятна для Киева — президент Болгарии
0
235
14:00 25.11.2025
В США второй год подряд фиксируется рекордное число случаев заболевания коклюшем
0
222
13:32 25.11.2025
Бизнес ждет начало «весны» в российской экономике осенью 2026 г.- Шохин
0
261
13:20 25.11.2025
ВС РФ освободили Иванополье в ДНР
0
243
13:05 25.11.2025
Большинство немцев считают, что отношения ФРГ с США ухудшились — опрос
0
277

Возврат к списку