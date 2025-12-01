Сбер ID стал новым способом входа на сайте S7 Airlines
21:22 01.12.2025
Теперь на сайте S7 Airlines доступна авторизация по Сбер ID, которая открывает пользователям новые возможности для удобного и безопасного входа в личный кабинет.
Это решение обеспечивает клиентам легкий и быстрый доступ к кабинету без необходимости запоминать логины и пароли. А также позволяет воспользоваться функцией автозаполнения персональных данных, что ускорит процесс оформления билетов и взаимодействия с онлайн-сервисами партнёра.
Пользователям, у которых уже есть профиль S7, будет предложено связать его со Сбер ID, чтобы продолжить пользоваться всеми возможностям без дополнительных действий.
Вход по Сбер ID реализован по принципу двухфакторной аутентификации: для подтверждения используется дополнительный шаг, гарантирующий безопасность информации клиентов. При этом партнёрам не передаются данные карт, счетов, вкладов и доступ к СберБанк Онлайн.
«S7 Airlines – один из крупнейших и технологичных перевозчиков страны. Авторизация по Сбер ID на сайте авиакомпании помогает сохранить драгоценное время миллионам путешественников и позволит сосредоточиться на маршруте и цели поездки», – отметил Иван Кузьмин, вице-президент, директор департамента данных и рекомендательных систем B2C.
«Для нас как для технологичного лидера на рынке авиаперевозок ключевое значение имеет безопасность и эффективность наших цифровых решений. Внедрение входа со Сбер ID позволяет нам не только усилить защиту данных клиентов, но и значительно ускорить процесс бронирования», – сказал Андрей Лунин, руководитель направления развития сервисов лояльности B2C.
Сбер ID — единый аккаунт для всех сервисов Сбера и его партнёров, который доступен каждому, даже без счёта или карты Сбера. С его помощью можно авторизоваться на более чем 96 тыс. поверхностей, а общее количество людей, которые уже воспользовались Сбер ID, превышает 110 млн.
